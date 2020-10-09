На Кубани установлено более трех тысяч контейнеров для пластика

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Новую систему обращения с твердыми бытовыми отходами начали внедрять в регионе с 1 июля. В настоящее время в разных городах края установлено уже более трех тысяч контейнеров для сбора пластика. Емкости устанавливают как за бюджетные деньги, так и за средства из других источников.

- Например, в Новороссийске один из контейнеров в форме дельфина на пляже в Алексино оборудовал центр спасения дельфинов. Вырученные от собранного пластика деньги пойдут на помощь детям с инвалидностью, решение экологических проблем и поддержку млекопитающих, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Контейнеры для пластика также установлены и в Сочинском национальном парке. Их поставил АО «Крайжилкомресурс» совместно с администрацией парка. В городе-курорте почти все общественные зоны оборудованы урнами для раздельного сбора. В ближайшее время в «Дендрарии» и на маршруте «33 водопада» появятся емкости для бумаги, металла и стекла.

Сортировка мусора позволит уменьшить объемы захораниваемых ТКО и увеличить процент вторичных ресурсов, возвращенных в хозяйственный оборот. В регионе помимо сортировки мусора планируется построить современные перерабатывающие площадки.