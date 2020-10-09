Штормовой ветер прогнозируют в Сочи

Спасатели просят не парковать автомобили под деревьями. Фото: https://sochi.ru/

Экстренные службы предупредили сочинцев и гостей курорта, что утром и днем субботы, 10 октября, в городе будет очень ветренно. Порывы его будут достигать 17 метров в секунду.

- Будьте осторожны, уважаемые жители Сочи и отдыхающие в нашем городе, - сообщили в мэрии курорта.

Городские службы уже находятся в режиме повышенной готовности.

Спасатели просят горожан и гостей Сочи не приближаться во время прогулок в ветренную погоду к массивным конструкциям и не оставлять автомобили под деревьями и рекламными щитами. У воды тоже может быть опасно в такую погоду. При возникновении происшествий МЧС просят звонить по номеру 112.

Между тем, на большей территории Краснодарского края лето и не думает заканчиваться даже в октябре. Грядущие выходные сулят жителям и гостям региона прекрасную погоду - самый настоящий бархатный сезон.