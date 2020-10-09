В Краснодаре откроются 16 ярмарок выходного дня

Фото: krd.ru

В краевом центре в эту субботу будут действовать все 16 ярмарок, при чем одна из них откроется и в воскресенье.

- 16 площадок для фермеров, которые привезут товар из районов, откроют 10 октября. Их можно посетить с 8 утра до трех часов дня. Точка на улице Одесской, 48 будет работать и 11 октября, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Ярмарки находятся на улицах Бургасская, Одесская, Будённого, Невкипелого, Дзержинского, Восточно-Кругликовская, Героя Яцкова, Уральская, Каляева, Захарова, проспект Чекистов, Думенко, Зиповская, Бершанской, Жигуленко и в хуторе Ленина на улице Огородной.

Подробную информацию об адресах, количестве занятых мест и о том, какая продукция есть на прилавках, можно узнать в специальном разделе на сайте городской администрации.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что вице-губернатор края проверил, можно ли попасть на ярмарку выходного дня в Краснодаре. Чиновник 20 минут звонил по номерам после того, как фермеры пожаловались на нехватку мест. После этого Вениамин Кондратьев поручил увеличить количество торговых мест, в свою очередь глава Краснодара Евгений Первышов дал поручение открыть новые ярмарки выходного дня и подготовить детальные схемы всех краснодарских ярмарок с обозначением, кто именно там торгует.