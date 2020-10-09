Скоростную трассу от Урала до Краснодара собираются построить дорожники

Фото: пресс-служба ГК «Автодор»

В "Автодоре" представили проект скоростной трассы Екатеринбург - Краснодар. Она будет пролегать через Набережные Челны, Тольятти, Саратов, Волгоград и сократит время в пути для водителей как минимум на 10 часов. Сейчас путешествие от Урала до Черноморского побережья занимает не меньше двух суток.

К слову, проект предполагает, что дорога протяженностью в 1,6 тысяч километров будет платной. Сумма, за которую планируется его реализовать, в компании пока не называют.

Начать прокладывать новый путь к курортным городам собираются не раньше 2027 года. Но известны уже даже приблизительные сроки окончания работ - это 2035 году.

Напомним, не менее грандиозный проект - дорогу Джубга - Сочи - тоже планируют построить к 2035 году. Эти работы тоже готовы выполнить в "Автодоре". Но окончательное решение по ним будет принимать Кабмин РФ.