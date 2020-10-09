На Кубани спасатели достали котенка из канализационного коллектора

Фото: instagram.com/kuban_spas

В городе Лабинске маленький котенок свалился в канализационный коллектор. Сам вылезти из глубокой ямы он не мог, ее глубина – около двух метров. Черныш истошным мяуканьем стал звать на помощь.

- Жалобное мурлыканье услышала местная жительница. Девушка нашла котенка, но достать из коллектора не смогла. Они три дня носила пушистому другу еду, а потом решила все-таки позвать на помощь спасателей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Фото: instagram.com/kuban_spas

Специалисты Лабинского отряда выехали на место, спустились в коллектор по трехколенной лестнице и вытащили усатого. А девушка, подкармливавшая котенка, решила оставить пушистика себе.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что спасатели выезжали на помощь к парням, которые сорвались со склона Лысой горы под Анапой.