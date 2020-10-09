Вениамин Кондратьев о коронавирусе: что предпримут власти Кубани в случае негативного сценария

Карантин вводить не будут, по словам губернатора Вениамина Кондратьева

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев озвучил план действий на случай ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе. COVID-19 сейчас продолжает укладывать жителей Кубани на больничные койки. Но в них, по словам губернатора, пока недостатка нет.

- В случае негативного развития ситуации у нас есть понимание, какие больницы превращать в "ковидные" госпитали, - заявил он. - Кадры для этого тоже есть.

Однако глава региона рассчитывает, что этих пертурбаций не потребуется.

Кроме того, Вениамин Кондратьев опроверг все слухи о новом карантине в Краснодарском крае.

- Пока для ограничений, которые вводились весной, нет оснований. У нас есть план лечения таких больных, есть ресурсы и уже есть опыт. Вспышек и резкого увеличения зараженных в крае нет.

Напомним, режим повышенной готовности в регионе действует до 18 октября. На Кубани по-прежнему необходимо носить маски в транспорте и других общественных местах.