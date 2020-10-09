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Коронавирус Covid-19

Вениамин Кондратьев о коронавирусе: что предпримут власти Кубани в случае негативного сценария

Губернатор Краснодарского края назвал эпидобстановку в регионе стабильной
Ева МУР
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Карантин вводить не будут, по словам губернатора Вениамина Кондратьева

Карантин вводить не будут, по словам губернатора Вениамина Кондратьева

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев озвучил план действий на случай ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе. COVID-19 сейчас продолжает укладывать жителей Кубани на больничные койки. Но в них, по словам губернатора, пока недостатка нет.

- В случае негативного развития ситуации у нас есть понимание, какие больницы превращать в "ковидные" госпитали, - заявил он. - Кадры для этого тоже есть.

Однако глава региона рассчитывает, что этих пертурбаций не потребуется.

Кроме того, Вениамин Кондратьев опроверг все слухи о новом карантине в Краснодарском крае.

- Пока для ограничений, которые вводились весной, нет оснований. У нас есть план лечения таких больных, есть ресурсы и уже есть опыт. Вспышек и резкого увеличения зараженных в крае нет.

Напомним, режим повышенной готовности в регионе действует до 18 октября. На Кубани по-прежнему необходимо носить маски в транспорте и других общественных местах.