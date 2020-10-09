Три сотрудницы Краснодара претендуют на титул «Мисс Офис – 2020»

На фото Елена Гриненко (слева), Надежда Федяй, Екатерина Шумская.

Прямо сейчас идет интернет-голосование за выход в финал участниц регионального этапа «Мисс Офис – 2020». Ежегодно менеджеры, администраторы, клерки, словом, все девушки, которые трудятся в офисе краснодарских компаний борются за корону и два миллиона рублей.

- Из 113 полуфиналисток России и зарубежья выберут 30 участниц финального шоу, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» организаторы конкурса. - 25 – по итогам онлайн-голосования и 5 – по усмотрению оргкомитета.

Финальное шоу пройдет 21 ноября.

В этот раз Краснодар представляют трое девушек. Это менеджер отдела продаж в строительной компании Екатерина Шумская, бухгалтер Елена Гриненко и пиар-менеджер Надежда Федяй.

Поддержать девушек можно в интернет-голосовании на сайте конкурса. Оно продлится до 15 октября.