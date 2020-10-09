Более 10,5 миллионов рублей выплатили жильцам пострадавшего при пожаре дома в Краснодаре

В мэрию обратились 333 жильца горевшего дома

Почти все, кто обратился в мэрию Краснодара после пожара в доме на улице Российской в Краснодаре, получили положенные компенсации. Об этом сообщают в городской администрации кубанской столицы. 327 человек из 333 выплаты уже перечислены.

- Мы стараемся это делать максимально оперативно. 10,5 миллионов рублей выделены из городской казны, чтобы компенсировать людям потери, - заявляют в мэрии Краснодара.

Напомним, пожар в 8-этажке произошел в ночь на 13 сентября. В доме сгорел по периметру почти весь технический этаж, в котором почему-то проживали люди. Только чудом в ту ночь никто из них не погиб. Однако уголовное дело следователями было возбуждено.

Сейчас СУ СК РФ по Краснодарскому краю продолжает его расследование. К слову, сразу после трагедии один из застройщиков "странной" высотки заявил о своем желании восстановить дом и участвовать в расселении пострадавших после пожара жильцов.