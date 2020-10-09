Клиенты ВТБ в ЮФО чаще всего совершают покупки во вторник

По вторникам клиенты ВТБ, проживающие на юге России, совершили 20% всех покупок по итогам 9 месяцев 2020 года. По данным эмиссионного бизнеса ВТБ, наиболее редко транзакции осуществлялись по понедельникам, но именно в первый день недели совершались самые дорогие приобретения.

Вторым по частоте и объему транзакций у клиентов ВТБ в Южном федеральном округе по итогам трех кварталов стала среда – на нее приходится 17% покупок по количеству и 18% по стоимости. В четверг, пятницу и субботу они тратят примерно одинаковые суммы – 14% от общего средненедельного объема, а в воскресенье несколько снижают покупательскую активность (13% по количеству и объему транзакций). Меньше всех транзакций проходит в понедельник – 7% как по количеству, так и по объему. Однако именно в первый рабочий день средний чек самый высокий – 688 рублей. Самый низкий средний чек зафиксирован в пятницу – 640 рублей.

В сентябре тренд изменился – более четверти всех покупок южан за неделю приходилось на среду (26%). Еще 16% транзакций совершалось во вторник, на третьем месте – пятница (15%). Меньше всего клиенты банка также тратились в понедельник – расходы по картам ВТБ в первый день недели составляли всего 7% от средненедельного объема. Средний чек в «день тяжелый» аналогично был самым высоким – 686 рублей, самый низкий средний показатель фиксировался в субботу – 617 рублей.

«Мы видим, что лидером по тратам во вторник, как и в другие дни недели, являются продукты питания – на них приходится треть всех ежедневных расходов клиентов и порядка половины всех транзакций за неделю. Второе место по доле расходов по картам занимает покупка одежды – на нее приходится около 7% трат, а самыми популярными днями для шопинга являются вторник и среда. На третьем месте – расходы на топливо, в среднем на бензин приходится 5% расходов по картам», - отмечает Ксения Андреева, руководитель управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ.