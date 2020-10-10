В образовательном центре «Сириус» в Сочи состоится презентация атласа Черного и Азовского морей

В атласе собраны все данные о морях за последние 100 лет.

Атлас Черного и Азовского морей разработан и издан ПАО НК «Роснефть» совместно с негосударственным институтом развития «Иннопрактика». В мероприятии примут участие ученые и участники исследовательских экспедиций - именно их научные статьи и материалы легли в основу атласа.

Презентация атласа состоится в Образовательном центре «Сириус».

Издание состоит из шести тематических глав по физической географии, океанологии, гидрометеорологии, экологии, истории исследований, экономическому потенциалу морей и их прибрежной территории.

В атласе собраны все данные о морях за последние 100 лет - здесь же представлена информация о проведенных в 2018 - 2019 годах на лицензионных участках «Роснефти» исследованиях. Книга рассчитана на широкую аудиторию читателей: студентов, ученых, исследователей, а также всех, кто интересуется темой моря.

Забота об экологии и окружающей среде - одна из приоритетных задач НК «Роснефть». Согласно стратегии «Роснефть-2022» Компания намерена занять лидирующие позиции в области промышленной и экологической безопасности. Компания поддерживает исследования редких видов животных.

Презентация атласа состоится 13 октября в 13.00 по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Олимпийский проспект, дом 1.