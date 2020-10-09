Во время пандемии наказали десятки тысяч предпринимателей за воду в бутылках для антисептиков

Маски надевать просят в транспорте и других людных местах

В Краснодарском крае режим повышенной готовности действует до 18 октября. Эпидемию коронавируса пока в регионе не победили. Каждый день статистика фиксирует уже больше сотни заболевших.

Оперативный штаб предупреждает предпринимателей, кому разрешено работать во время пандемии, что наказать за отсутствие масок или антисептиков можно схлопотать штраф.

Региональные власти отчитались о более 20 тысячах объектов потребсферы, где нашли подобные нарушения.

- Пока нам удается справляться с наплывом больных коронавирусом, но скоро начнется сезон гриппа и ОРВИ. Вкупе эти заболевания очень опасны, – напомнили в оперативном штабе Краснодарского края. - Поэтому настоятельно просим соблюдать масочный режим в транспорте, магазинах и других людных местах.

К слову, нарушителей режима в транспорте уже 194 человека. Всем им помимо заражения инфекциями, грозит штраф до 30 тысяч рублей.