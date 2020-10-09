Глава Брюховецкого района ушел в отставку

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Глава Брюховецкого района Владимир Мусатов ушел в отставку. Об этом стало известно на сессии совета Брюховецкого района.

- Ухожу по состоянию здоровья и из-за перехода на новую работу, - сказал Владимир Мусатов.

Владимир Мусатов был назначен решением Совета депутатов на должность главы Брюховецкого района 27 мая 2011 года, затем переизбран на новый срок.

Исполняющим обязанности главы Брюховецкого района назначен Сергей Ганжа.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что прокуратура завела на главу Брюховецкого района девять административных дел. Чиновник привлечен к административной ответственности за неисполнение решений суда по обеспечению жильем сирот.