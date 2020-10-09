В Краснодаре задержали топ-менеджера электросетевой компании

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В Краснодаре в отношении заместителя гендиректора электросетевой компании возбуждено уголовное дело. Он подозревается в обещании посредничества во взяточничестве (ч.5 ст.291.1 УК РФ).

По данным следствия, фигурант знал, что в отношении его подчиненного проводится доследственная проверка. Тогда он предложил передать 10 миллионов рублей должностным лицам, чтобы уголовное дело не возбуждали. Сотрудник сначала согласился, но позже сообщил о возможной взятке в Следственный комитет.

Следователи совместно с оперативными сотрудниками управления ФСБ России по Краснодарскому краю в служебном кабинете и по месту жительства подозреваемого провели обыски. Всего было изъято более 20 миллионов рублей, 100 тысяч долларов США и часы люксовых брендов. При обыске обнаружены документы, которые заинтересовали следствие.

- Следствием проводится анализ изъятых предметов и документов, расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубани осужден посредник в передаче крупной взятки. Он был задержан с поличным при передаче денег.