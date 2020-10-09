В Сочи впервые в России обнаружены итальянские стенные ящерицы

Фото: https://www.rgo.ru/

В Сочи впервые в России найдены итальянские стенные ящерицы. Пресмыкающиеся поселились в Имеретинской низменности, в Природном орнитологическом парке.

- Данный вид рептилий встречается в Средиземноморье, Малой Азии и Северной Америке. Единственным местом обитания ящериц в России стала Имеретинская низменность, - сообщил руководитель представительства Краснодарского регионального отделения РГО в Сочи, кандидат географических наук Лев Шагаров.

Как как итальянская стенная ящерица попала в Сочи? Ответ прост: яйца ящериц находились в кадках с декоративными растениями, которые привозили из-за рубежа для озеленения Имеретинки перед Зимними Олимпийскими играми.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на территории Сочи ученые обнаружили новый для региона вид рептилий. Им оказался турецкий полупалый геккон. С необычной ящерицей на территории складов, где хранились товары и материалы, привезенные из Турции.