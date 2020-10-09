Наташа Королева приехала на родину своей соперницы

Фото: instagram.com/koroleva__star

Уже месяц не утихает скандал после того, как Сергей Глушко изменил Наташе Королевой. Муж звезды «сходил налево» с 28-летней актрисой из Краснодара Анастасией Шульженко. Тарзан оправдывался, что секс с девушкой был под «чем-то». А супруга, может, и не поверила, но простила стриптизера.

Тем временем, на фоне бушующего секс-скандала Наталья Королева вместе с мужем отправилась на родину соперницы – в Краснодар. Нет, не для того, чтобы найти любовницу и устранить ее. Певица решила действовать мудро. Она приехала в кубанскую столицу привести свое тело в порядок. Певица призналась, что сорвалась с диеты из-за стресса и немного поправилась. Бьюти-процедуры Королева показала в Stories в Instagram и отметила, что именно в Краснодаре работают самые лучшие косметологи.

Также в соцсетях Королева обвинила СМИ в раскручивании скандала с изменой. Она попросила подписчиков не смотреть телевизионные шоу, в которых обсуждается ее семья.

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