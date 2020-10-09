В пригороде Краснодара построят две школы

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Проекты строительства двух школ в Краснодаре получили положительное заключение госэкспертизы. Новые общеобразовательные учреждения будут построены в Знаменском и Старокорсунской. Здание школы рассчитано на 1550 учащихся, корпуса – на 250 мест.

- Всего по итогам сентября проверку документации и результатов инженерных изысканий прошли 11 проектов социальных объектов в муниципалитетах, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, что Краснодар страдает от нехватки школ. В краевом центре ежегодный прирост детей - 20 тысяч.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре распахнула двери новая школа на Западном обходе. С расчетной вместимостью в 1 100 детей она стала филиалом СОШ №16.