В Геленджике жители похитили воду на 10 млн рублей

В Геленджике жители похитили воду. Фото: Юлия БАРАНОВА

Власти Геленджика обнаружили семь незаконных подключений к городской системе водоснабжения.

- Ущерб от незаконных подключений составил 10,2 млн рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации курорта.

«Авторы» пяти самовольных врезок - физлица, двух – организации. У нарушителей отключили воду до тех пор, пока подключение не будет оформлено по закону.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Геленджике городские власти организовали подвоз питьевой воды. В густонаселенных районах курорта устанавливают специальные емкости. Сообщалось, что включать воду в Геленджике теперь будут раз в сутки - на полтора часа. Когда вернется обычный график - пока неясно. В конце июля из-за аварии без водоснабжения в Геленджике остались 75 тысяч человек и социальные объекты.