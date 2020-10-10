В Краснодарском крае заново проверят все выданные разрешения на строительство многоквартирных домов

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко поручил проверить все выданные разрешения на строительство многоквартирных домов. Перед региональными властями стоит задача не допустить новых проблемных объектов, для этого они должны соответствовать всем нормативам.

Краевой департамент по надзору в строительной сфере обратил внимание на допускаемые нарушения.

- Выявляется, что некоторые проекты не соответствуют градостроительным нормам: не хватает машиномест и придомовых площадок, мощностей для присоединения новых объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, не заключены договоры о техприсоединении, – сказал Андрей Алексеенко.

Главам муниципалитетов поручили особенно контролировать выдачу разрешений на строительство. Более того, будут проверены все ранее выданные разрешения. Этим займется краевой департамент архитектуры, который передаст все данные о соответствии проектов нормам в департамент по надзору в строительной сфере.

- Нельзя допускать застройку при отсутствии необходимого количества парковочных мест, учебных заведений, детских и игровых площадок, элементов благоустройства, – акцентировал Андрей Алексеенко.