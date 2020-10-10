В Адыгее организациям рекомендовали вернуться к удаленному режиму работы из-за распространения коронавируса

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сам переболел коронавирусом и уже вернулся к работе

Власти Адыгеи обеспокоены ситуацией с распространением коронавирусной инфекции. За минувшие сутки подтвержден 41 новый случай заражения COVID-19. На лечении одновременно находятся 696 человек.

В республике рекомендовали возобновить дезинфекцию общественных мест, а организациям перейти на дистанционный режим работы.

- Рекомендовано вернуться к проведению дезинфекции в общественных местах, на транспорте. Для уменьшения контактов среди населения организациям будет предложено перевести часть работников на удаленный режим работы, - сообщают в пресс-службе главы Адыгеи.

Отмечается, что рост заболеваемости отмечается среди граждан пожилого возраста. Кроме того, увеличилось число заболевших ОРВИ.

В республике развернули пневмонийные отделения, в инфекционных госпиталях развернули дополнительно 200 койко-мест, что увеличит коечный фонд до 800 мест.

С 15 октября начнет действовать новая лаборатория на базе Тахтамукайской районной больницы для оперативного проведения тестов на коронавирус.