По Краснодару бегает дикий олень: полицейские и спасатели не смогли его поймать

Олень уже несколько дней бегает по городу

Вечером 9 октября на улицах Краснодара был замечен дикий олень. Небольшая косуля сначала скакала в районе улицы Ставропольской, спустя некоторое время она появилась в сквере Пограничников в микрорайоне Гидростроителей.

Животное пытались поймать сотрудники полиции и спасатели отряда «Кубань-СПАС», но охота на него успехом не увенчалась.

- В полицию поступало сообщение о нахождении в одном из скверов в микрорайоне Гидростроителей животного. В настоящее время его местонахождение его неизвестно. Также неизвестно, откуда животное сбежало, - рассказал начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Сообщения о том, что по улицам Краснодара бегает олень появлялись уже ранее на неделе. Жители рассказывали, что замечали косулю в Комсомольском микрорайоне 7 октября в Народном парке. Возможно, это то же животное, что объявилось накануне.