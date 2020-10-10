Количество заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 10 октября увеличилось на 103

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае 10 октября подтвердились 103 новых случая заболевания коронавирусом. За это же время выздоровели 48 человек, еще пятеро скончались. Лечение продолжают 3814 пациентов с COVID-19.

Среди заразившихся 54 женщины и 49 мужчин, в том числе COVID-19 подтвердился у 16 детей, сообщают в региональном оперативном штабе. Больше всего заболевших за минувшие сутки в Краснодаре, где выявлены 40 случаев коронавируса, 10 пришлись на Кущевский район, девять на Сочи.

За все время в Краснодарском крае подтверждено 14980 случаев заражения коронавирусом.

Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 263,9 при среднероссийском значении 874,9.

- 36 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 4 пациента – на ЭКМО в краевой больнице №1, – сообщили в минздраве региона.