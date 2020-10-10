В Краснодарском крае за сутки скончались пять человек с коронавирусом

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края 10 октября сообщил о смерти пяти человек, у которых был диагностирован COVID-19. Число жертв коронавируса в регионе достигло 314.

Последние летальные случаи были зафиксированы в трех муниципалитетах. В Лабинском районе скончалась 80-летняя женщина, у которой развилась пневмония, осложненная хроническими заболеваниями.

В Крымском районе умер 79-летний житель Краснодара. Коронавирусная инфекция у него протекала на фоне ишемической болезни сердца и хронической сердечной недостаточности.

Сразу три пациента с подтвержденным COVID-19 скончались в Сочи. В четвертой горбольнице умерла 66-летняя женщина, которая несколько дней находилась на искусственной вентиляции легких, но спасти ее не удалось.

Еще один летальный случай зафиксировали в больнице №5. Там умерла 83-летняя женщина, помимо коронавируса у нее была ишемическая болезнь сердца.

- Третий летальный случай в Сочи зафиксирован во второй инфекционной больнице – умерла 79-летняя местная жительница. Диагноз: новая коронавирусная инфекция, тяжелая форма, постоянная форма фибрилляции предсердий, гипертоническая болезнь, - рассказали в оперативном штабе Краснодарского края.

За минувшие сутки количество заболевших коронавирусной инфекции в Краснодарском крае составило 103 человека. Лечение получают 3814 человек.