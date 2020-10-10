В Краснодаре нашли девять мест слива фекальных стоков в ливневую канализацию

Так выглядит слив стоков на улице Седина, 19 Фото: krd.ru

В Краснодаре начали борьбу с фекальными стоками, которые выедены прямиком в ливневную канализацию, которая выходит в реку Кубань.

Уже обнаружено девять таких переливов, все они расположены в центре города в районе улиц Красной, Буденного, Рашипилевской, Седина и 70-летия Октября. Очередную врезку нашли на улице Седина, 19 в минувшую пятницу.

- Информация направлена в ООО «Краснодар Водоканал», - сообщают в пресс-службе администрации Краснодара.

На сегодняшний день устранено четыре перелива фекальных стоков в ливневую канализацию.