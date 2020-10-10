В Краснодарском крае готовы развернуть более тысячи дополнительных коек для пациентов с коронавирусом

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В министерстве здравоохранения Краснодарского края рассказали о ситуации, сложившейся в медицинских организациях региона из-за коронавируса.

Помощь больным с COVID-19 оказывают в 22 учреждениях, развернут 4659 коек. По последним данным, на лечении находятся 3814 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. При этом 16% от коечного фонда еще свободны.

- Имеется достаточное точек подключения кислорода, установлены аппараты ИВЛ, создан запас необходимых сил и средств. При необходимости есть возможность увеличить коечный фонд до 5920 койко-мест, – сообщили в краевом минздраве.

В госпиталях свободны 503 аппарата ИВЛ из 595. Укомплектованность медработниками отделений для борьбы с коронавирусом составляет более 70%. На передовой с инфекцией борются около трех тысяч врачей, представителе среднего и младшего персонала.

Тесты на коронавирус обрабатывают одновременно в 25 лабораториях, где проверяют еждневно более 12 тысяч исследований.