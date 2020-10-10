«Он не слушался»: На Кубани мужчина жестоко избил полуторагодовалого сына своей сожительницы

В Мостовском районе Краснодарского края заключили под стражу 25-летнего мужчину из станицы Губской. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью ребенка. Молодой человек жестоко избил полуторагодовалого сына своей сожительницы, когда ее не было дома. Женщина уложила ребенка спать и попросила своего парня присмотреть за малышом.

По версии следствия, мужчина ведь день распивал спиртные напитки, а после этого сам разбудил ребенка, достав его из кроватки. Когда малыш стал капризничать, он как минимум трижды ударил его по голове и телу.

- Увидев, что у мальчика появились повреждения, мужчина умыл его и уложил в кровать, а сам пошел спать. Женщина, вернувшись через некоторое время, увидела повреждения у сына и вызвала бригаду скорой медицинской помощи, - рассказывают в СУ СКР по Краснодарскому краю.

Медики перевезли ребенка в больницу, где он уже 10 дней проходит лечение. Состояние малыша сегодня называют стабильным.

Тем временем, расследование уголовного дела продолжается. Изверга ждет психолого-психиатрическая экспертиза. Проверка ждет и органы опеки, следователи выяснят стояла ли семья малыша на профилактическом учете.