Матч «Локомотив-Кубань» - «Калев» отменен из-за коронавируса в эстонской команде

Фото: ПБК Локомотив-Кубань

Матч баскетбольной Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» - «Калев», который был запланирован на 11 октября, отменен. Встреча в краснодарском «Баскет-Холле» не состоится из-за заражения коронавирусом игрока эстонской команды.

- В соответствии с законами Эстонии «Калев», имеющий в своем составе инфицированного игрока, должен быть изолирован до следующего уведомления департамента здравоохранения страны. Так как данная информация поступила позднее, чем за 48 часов до ближайшей игры, в соответствии с регламентом Единой Лиги ВТБ «Калеву» засчитано поражение 0:20, - сообщают в пресс-службе «Локо».

Краснодарские болельщики смогут вернуть билеты, купленные в кассах в киоск ТРК «Красная Площадь» после 12 октября. Те, кто купил билеты онлайн, получат возврат денег автоматически.

Следующий домашний матч «Локо» состоится в «Баскет-Холле» 18 октября в 16:00. Железнодорожники сыграют против «Нижнего Новгорода».