Пострадавший от пожара многоэтажный самострой в Краснодаре готовят к заселению

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В Краснодаре продолжается ремонт многоквартирного дома, пострадавшего от сильного пожара 13 сентября. Вместо сгоревших квартир на верхнем этаже оборудуют техэтаж, в остальных квартирах идет ремонт и уборка.

- В доме продолжают установку новых окон, отделку мест общего пользования, опрессовку стояков на сетях холодного и горячего водоснабжения. Идет восстановление проводки в санузлах. Также, в присутствии собственников, ведут проливку канализации, - сообщают в администрации Краснодара.

Жители пострадавших квартир оформляют документы для получения компенсаций, заявления подали 338 человек. В свои квартиры жильцы смогут вернуться до 16 октября.