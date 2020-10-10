Задержанного в Краснодаре топ-менеджера электросетевой компании заключили под стражу

Задержанный в Краснодаре заместитель генерального директора электросетевой компании Кубани заключен под стражу. Такую меру пресечения для мужчины, которого подозревают в обещании посредничества во взяточничестве, избрал суд.

По данным следствия, топ-менеджер компании согласился помочь своему подчиненному, который оказался под доследственной проверкой, избежать уголовной ответственности и передать должностным лицам 10 миллионов рублей.

Сотрудник компании согласился на эти условия, но попросил время на поиски нужной суммы. В результате он обратился в Следственный комитет.

8 октября заместителя генерального директора компании задержали следователи совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ. У мужчины в ходе обысков изъяли более 20 миллионов рублей, 100 тысяч долларов США, порядка 10 дорогостоящих часов люксовых брендов.

- Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления и возможных иных эпизодов преступной деятельности, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.