В Краснодаре в ДТП с грузовиком погиб пассажир «Тойоты»

Один человек погиб, еще трое ранены в результате аварии, произошедшей на улице Дорожной в Краснодаре. Около пяти часов утра 10 октября водитель легкового автомобиля «Toyota Aqua» «догнал» грузовой автомобиль MAN, не выдержав безопасную дистанцию.

Удар был такой силы, что от полученных травм на месте погиб 33-летний житель Ставропольского края, который находился на пассажирском сиденье.

Еще два пассажира и водитель легкового авто доставлены в больницу.

- В настоящее время следователем назначена судебно-медицинская экспертиза, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщил руководитель пресс-службы УМВД РФ по Краснодару Артем Коноваленко.