В ДТП около вокзала «Краснодар-2» перевернулся автомобиль

Первыми об аварии в районе вокзала «Краснодар-2» в соцсетях сообщили очевидцы. Они рассказали, что после столкновения двух автомобилей один из них перевернулся. ДТП зафиксировали около 11 часов 10 октября.

Как выяснили полицейские, водитель автомобиля «Лада Калина» при левом повороте с улицы Коммунаров на Гаврилова не уступил дорогу «Киа Рио». От бокового удара отечественный автомобиль опрокинулся.

Водитель «Лады» получил травмы, кроме него никто в этой аварии не пострадал. В УМВД Краснодара сообщили, что начато административное расследование.