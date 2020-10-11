Следком Кубани проводит проверку после гибели женщины во время пожара в Сочи

Фото: СУ СК РФ по Краснодаркому краю

Следователи организовали доследственную проверку после гибели женщины при пожаре в Сочи. Напомним, трагедия произошла вечером 10 октября в садоводческом товариществе «Пчелка» в селе Калиновое озеро. Там загорелся один из частных домов на улице Жуковского. После того, как был потушен пожар, спасатели обнаружили погибшую женщину.

- Найдено тело 68-летней хозяйки дома, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Сейчас Следком Кубани устанавливает обстоятельства произошедшего. Будут проведены необходимые экспертизы.

Предварительно причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем при курении.

Ранее сообщалось, что в Геленджике потушили пожар на складе. Пострадавших в огне не было.