Полиция показала видео погони со стрельбой за нарушителем в Анапе

Фото: instagram.com/omvd_anapa

Все произошло ночью на трассе «Новороссийск-Керчь», где дежурили полицейские. Сотрудники ДПС остановили Nissan Qashqai, который двигался со стороны Анапы. Правоохранители заметили, что на трассе водитель ведет себя неадекватно, потому решили проверить его. Вот только нарушитель не остановился, более того сильнее надавил на газ. Тогда инспекторы начали его преследовать.

- Во время движения полицейские несколько раз повторили требование об остановке, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в ОМВД по Анапе. - Однако, водитель увеличивал скорость и начал создавать реальную угрозу жизни для других.

Видео, снятое на видеорегистратор, больше похожи на кадры из боевика. Один из полицейских после предупредительных выстрелов открыл огонь по колесам. А затем начал стрелять по моторному отсеку Nissan. Это, по всей видимости, охладило пыл водителя. Его задержали и отвезли в отдел полиции.

- На ии 35-летнего местного жителя составили протоколы об административных правонарушениях за «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона», а также «Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства», - говорят в ОМВД по Анапе.

Кроме того, нарушитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования, хотя запах алкоголя чувствовался. За это на него составили еще один протокол. Сейчас водитель под арестом.