В Анапе после проверки наказали пассажиров без масок в автобусе

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На курортах, как и по всему региону, продолжает действовать режим повышенной готовности. Согласно постановлению губернатора в общественных местах и транспорте необходимо носить маски. О том, как соблюдается требование Роспотребнадзора, выяснили в Анапе во время рейда.

- Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Краснодарском крае продолжает оставаться сложной, - говорят в мэрии Анапы. - Сейчас особенно важно соблюдать меры личной безопасности.

Сотрудники отдела по транспорту вместе с полицией проверили около 100 маршруток. Как оказалось, большинство анапчан ответственно относятся к ситуации и носят маски.

- Составлено два протокола на людей, которые категорически отказались воспользоваться медицинскои маской в транспорте, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Анапы. - В случае отсутствия маски у пассажира он может взять ее у водителя.

Подобные рейды будут проходить ежедневно.