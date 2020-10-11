В Новороссийске спасатели помогли сорвавшейся со скалы собаке

Фото: instagram.com/alekseioderov

Этот инцидент произошел в городе-герое. Местная жительница вышла на прогулку со своим питомцем. Правда, место для этого выбрала неудачное. Женщина пошла вместе с собакой на гору Колдун. Там она оступилась и сорвалась со скалы. Поняв, что помочь не сможет, хозяйка пса позвонила спасателям.

- К нам обратилась женщина и сообщила, что собака сорвалась со скалы на глубину примерно 10-12 метров, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» начальник МБУ ПАСС «Служба Спасения» Новороссийска Алексей Одеров. - Самостоятельно она не может выбраться.

Спасатели выехали на место. Собаку вытащили с альпинистского снаряжения. К счастью, она не пострадала.

- Счастью хозяйки пса не было предела, - сказал Алексей Одеров. - Но просим местных жителей быть осторожными и выбирать для прогулки с питомцами безопасные места.