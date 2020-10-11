Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 11 октября 2020 увеличилось на 105

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб пo ситуации с коронавирусом в рeгионе опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация на данный момент идет по нарастающей. По данным на 11 октября число заболевших в Краснодарском крае выросло на 105 человек.

За минувшие 24 часа в России выявлено рекордное число новых случаев заболевания. Впервые за время эпидемии суточный прирост - больше 13 тысяч случаев коронавируса.

- За сутки в России заболели 13 634 человек, полностью выздоровели 4 240, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в федеральном оперативном штабе. - Из них в Краснодарском крае за сути выписаны 20 пациентов, всего в регионе выздоровели 10872 пациента.

Напомним, режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлен до 16 октября. В любых помещениях, а также в общественном транспорте люди обязаны носить средства защиты и держаться на расстоянии друг от друга. Жители региона старше 65 лет должны соблюдать режим самоизоляции.