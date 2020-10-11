Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 11 октября 2020 года: в регионе заболели 25 детей

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани по-прежнему выявляют новые случаи заболевания COVID-19. Рассказываем последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 11 октября 2020 года. За последние сутки число зараженных выросло на 105, среди них 25 - это дети. Самому маленькому пациенту шесть лет, а старшему – 17.

- C начала пандемии зарегистриовано 15085 случаев, - говорят Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе региона. - Больше всего положительных результатов теста на COVID-19 получено в Краснодаре – 40.

В Сочи, Апшеронском и Темрюкском районах – по восемь новых случаев, семь человек заразились в Северском районе.

- По три случая подтверждено в Красноармейском, Кущевском, Абинском, Туапсинском и Тбилисском районах, - уточняют в оперштабе края. - По два новых пациента в Новороссийске, Выселковском, Белореченском и Тихорецком районах.

По одному инфицированному в Ейском, Лабинском, Крыловском районах. Также зафиксировано по одному заболевшему в Павловском, Тимашевском, Славянском, Усть-Лабинском, Новопокровском, Динском, Крымском районах и Горячем Ключе.

За минувшие сутки вылечились 20 человек. Всего выписаны из больниц 10872 пациента.

- 35 человек сейчас в тяжелом состоянии на ИВЛ, – сообщили «КП» - Кубань» в минздраве Кубани. - Еще четверо зараженных находятся на ЭКМО.

За последние 24 часа скончались четверо.