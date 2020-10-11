Пробок на пути к морю больше не будет: завершена реконструкция моста у Джубгинской развязки

Фото: instagram.com/mazninov_vv

На Кубани после реконструкции открыли мост через реку Джубга. Автомобильная переправа находится на 1440-м километре федеральной трассы М-4-«Дон» около Джубгинской развязки.

- Длина путепровода – 85 метров. Здесь рабочие провели целый комплекс ремонтных и строительных работ, - сказа глава Туапсинского района Виталий Мазнинов.

Фото: instagram.com/mazninov_vv

В результате двухполосный мост расширили. .Теперь движение в сторону моря и обратно идет по четырем полосам трассы: в сторону Новороссийска – по двум полосам реконструированного моста, а в обратном направлении - по новому мосту.

- Кроме того, расширены подъезды к переправе, протяженность обновленного участка – 700 метров, - добавляет Виталий Мазнинов.

Фото: instagram.com/mazninov_vv

Благодаря реконструкции власти района надеются, что еще одно «узкое горлышко» М-4 «Дон» в Краснодарском крае на пути к Черному морю исчезнет.

- Расширение позволит снизить возможность образования автозаторов на пути к дорожной развязке в сторону Сочи и Геленджика, - говорят в администрации Туапсинского района.