На Кубани в октябре повторно созрела малина и клубника

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Непривычно теплая осень в Краснодарском крае привела ко второму цветению деревьев и растений. Пару недель назад в кубанской столице зацвела вишня. А сейчас у дачников по второму кругу созрели малина и клубника. Более того, они активно плодоносят. Накануне свой урожай собирала жительница Краснодара Анна Черкис.

- Утро начинается с малины в огороде. Вот вам и Кубань! - говорит девушка, снимая созревшую малину на камеру.

Слишком сухое и жаркое лето, по словам садоводов, поспособствовало тому, что растение вошло в период покоя. Такое бывает из-за нарушений в климате. Сентябрь и октябрь выдались теплыми и влажными, поэтому сейчас малина вышла из состояния покоя и нормализации климатических условий. В связи с чем и произошло ее цветение. Но растению повторное цветение не навредит.

- А вот то, что малина плодоносит, наоборот, хорошо – это свидетельствует о том, что растение ремонтантное, - говорит садовод-огородник Иван Бабин. – Давать ягоды малина может до глубоких морозов.

Стоит сказать, что теплая погода, по прогнозам синоптиков, сохранится в регионе и на следующей неделе. Столбик термометра в отдельных районах поднимется до 28 градусов.