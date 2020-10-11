Новые жертвы коронавируса в Краснодарском крае: 11 октября скончались еще четыре человека

У большинства погибших коронавирус были сопутствующи езаболевания. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Краснодарском крае выявили еще 105 зараженных. Кроме того, зарегистрировано четыре летальных случая в больницах Сочи и Краснодара. Всего с начала пандемии в регионе погибло 318 человек с COVID-19.

Одна из погибших - 60-летняя жительница Белореченска. Она находилась на ИВЛ в специализированной инфекционной больнице Краснодара. На фоне коронавируса у нее развилась двусторонняя пневмония, причем тяжелой степени. Несмотря на все усилия врачей, спасти женщину не удалось.

- У пациентки была гипертоническая болезнь, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в министерстве здравоохранения Кубани.

Еще один летальный случай произошел в горбольнице №5 Сочи. Сюда поступила 83-летняя женщина, которую сразу же подключили к аппарату ИВЛ.

- У нее диагностировали COVID-19 и двустороннюю пневмонию тяжелой степени, - говорят в оперативном штабе Кубани. - Пациентка страдала сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Не удалось помочь и 78-летней жительнице Сочи. Ее госпитализировали в инфекционную больницу №2. Там тест показал наличие коронавирусной инфекции и двустороннюю пневмонию.

- Когда женщине стало тяжело дышать, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, - говорят в оперативном штабе Краснодарского края. - У женщины были сопутствующие патологии – гипертония и сахарный диабет.

В этой же больнице скончался и 65-летний сочинец. Он также был подключен к аппарату ИВЛ. Мужчина, который страдал сахарным диабетом, не смог победить коронавирус.