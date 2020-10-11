В Краснодаре в пострадавшем при пожаре доме на Российской проверяют системы водоснабжения

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Погорельцы, чье жилье пострадало после сильного пожара 13 сентября, с нетерпением ждут. когда смогут покинуть гостиницы и вернуться домой. Вот уже почти месяц в многоэтажке на улице Российской идут восстановительные работы. Огонь уничтожил 54 квартиры, площадь пожара составила 4400 квадратных метров.

Сейчас в многоэтажке уже ничего не напоминает о той страшной ночи. В пострадавшем доме проверяют готовность систем водоснабжения. Вместе с собственниками проливают канализацию, устанавливают сантехнику, проверяют электропроводку, чистят от сажи и копоти систему вентиляции.

- Также продолжают менять испорченный местами ламинат и линолеум, ставить новые окна, облицовывать ниши стояков, - говорят в пресс-службе городской администрации.

Вместе с жильцами строители продолжают осмотр квартир. Если у кого-то есть замечания, составляют акты, а после устраняют недочеты.

Все работы планируют завершить до 16 октября. Часть жильцов вернется в свои квартиры, а часть сменит прописку. Речь идет о тех людях, кто проживал в квартирах на мансардном этаже. После восстановления его сделали техническим. Обустраивать там жилье не стали. Поэтому застройщик за свои деньги приобретет 56 квартир для собственников.