В Краснодаре проходят чемпионат России и Кубок главы города по суперкроссу

Кубок главы Краснодара по суперкроссу проходит второй год подряд. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В краевом центре проходят чемпионат России и Кубок главы города по суперкроссу. Мототрек расположен на улице Фурманова, 1/А. Он был открыт в 2019 году. Круглогодичная грунтовая трасса лицензирована. Ее протяженность — 650 метров, перепад высот до пяти метров.

Помимо летающих гонщиков на треке, с показательными номерами выступили исполнители трюков команды по мотофристайлу из Москвы FMX Ferz. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Еще пару лет назад на этом месте была не то что заброшенная промзона, а свалка, - сказал заместитель главы Краснодара Антон Смертин. - Теперь здесь сертифицированный трек, уже год назад было понятно, что началась новая страница развития мотоспорта в Краснодаре.

Организаторы соревнований обеспечили выполнение всех требований по соблюдению коронавирусных ограничений. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

За звание лучшего соревнуются гонщики из Санкт-Петербурга, Челябинской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа и Свердловской области. Всего порядка 30 спортсменов.

В числе лидеров — кубанские гонщики Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Этап чемпионата России - 2020 в Краснодаре - заключительный, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в городской администрации. - После его окончания будут названы имена победителей по суперкроссу.