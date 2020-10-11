Сочинский полицейский спас жизнь беременной женщине и ее малышу

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Эта добрая история произошла накануне днем в Сочи. Сотрудник ДПС, который был на посту на одной из улиц курорт, помогу семейной паре добраться до больницы.

Дело в том, что у женщины начались схватки. Как назло, машина супругов попал в большую пробку - время шло, а авто не двигались. Тогда они обратились за помощью к ближайшему сотруднику полиции. Полицейский, поняв, в чем дело, быстро сел в служебную машину, включил "мигалки" и попросил следовать за ним.

Услышав звук сирены, машины раступались. В итоге женщина успела в больницу, где почти сразу родила своего малыша.

- Если бы мужчина, работающий в ДПС, не помог бы нам, то я бы не успела получить медицинскую помощь и потеряла бы ребенка, — написала с благодарностью женщина в соцсетях.

После случившегося сочинка хотела поблагодарить полицейского. Как только помог, он уехал, не назвав своего имени. Но женщина успела сделать снимок служебного автомобиля и зафиксировать номера.

- О произошедшем мы знаем. Сейчас разыскиваем сотрудника, который помог женщине, - говорят «КП» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.