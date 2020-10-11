На Кубани за 9 лет приемные семьи обрели 763 пожилых жителя

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Пожилой человек нуждается в семье даже больше, чем молодой. Лучшие дома престарелых не могут сравниться с покоем и комфортом, который возможен в окружении людей, ставших родными. Уже 9 лет в регионе действует государственная программа «Социальная поддержка граждан». За это время 763 пожилых жителя края обрели близких.

– Приемной семье при этом в рамках госпрограммы оказывается поддержка, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в министерстве труда и соцразвития края. - Они получают по три тысячи рублей в месяц на одного опекаемого. Выплата ежегодно индексируется.

НА ЗАМЕТКУ

Взять на себя обязанности по уходу за пожилыми людьми могут совершеннолетние граждане России не старше 60 лет. При этом они не должны быть родственниками опекаемого.

- Число обслуживаемых в приемной семье бабушек и дедушек не может превышать двух человек одновременно, - уточняют в министерстве труда и соцразвития региона.

Те, кто желает организовать приемную семью, могут обратиться в комплексные центры социального обслуживания населения или управления соцзащиты.