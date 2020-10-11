ДТП со скорой в Славянске-на-Кубани: пострадали пять человек

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Авария произошла днем в воскресенье, 11 октября. Около 16:10 в дежурную часть полиции позвонил мужчина и сообщил о ДТП с участием кареты скорой. Происшествие случилось в Славянске-на-Кубани.

По предварительным данным, водитель скорой помощи ехал по улице Ковтюха со стороны Полковой в сторону Отдельской. Он проезжал регулируемый перекресток на красный свет, при этом у машины был включен звуковой сигнал и проблесковые маячки.

- Водитель за рулем Hyundai, двигаясь по Батарейной, не уступил дорогу скорой помощи, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Удар был такой силы, что машину скорой отбросило в сторону, где она столкнулась с Honda.

- В результате аварии с травмами различной степени тяжести госпитализировали водителя и пассажира Hyundai, а также три пассажира из машины скорой помощи, - уточняют в краевом главке.

Сейчас на месте ДТП работают все аварийные службы. По факту аварии уже организована проверка.

- Устанавливается, действительно ли были включены у кареты скорой помощи спецсигналы, - добавляют автоинспекторы. - Также уточняется точное количество пострадавших.