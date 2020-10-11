Краснодарцы стали победителями чемпионата России по суперкроссу

Краснодарцы показали самый лучший результат на соревнованиях. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Жители Краснодара завоевали победу на чемпионате России по суперкроссу. Финал прошел 11 октября. Жаркие заезды окончены - жюри подвело итоги.

По оценке судей, Евгений Михайлов родом из кубанской столицы показал лучший результат на соревнованиях - он стал чемпионом России по мотоспорту в суперкроссе в классе 250 см³. Второе место досталось Тимуру Муратову из Свердловской области. Бронзу взял Георгий Валякин из Краснодара.

- Среди юниоров в классе 125 см³ первенства страны в напряженной борьбе победил Даниил Кесов из Краснодара, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской администрации. - Александр Шершнев и Андрей Грушенко из Челябинска — серебряный и бронзовый призеры.

Напомним, кубок главы Краснодара в суперкроссе 2020 года завоевал Евгений Тоцкий из кубанской столицы.

- Таким образом, все четыре трофея остаются у хозяев соревнований, - добавляют «КП» - Кубань» в администрации Краснодара.