Депутат Госдумы добивается объективного расследование дела кубанских журналистов о клевете

Ростовские следователи начали предъявлять обвинения кубанским журналистам

Андрею Кошику и редактору газеты «Юг Times» Марине Тугаевой пришли уведомления о предъявлении обвинения в клевете. В отношении журналистов возбуждены дела о распространении заведомо ложных сведений. Их защита считает обвинения необоснованными.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что агропредприятие судится из-за материала, в котором, по сведениям адвокатов, содержатся сведения, порочащие деловую репутацию концерна. Сам текст был опубликован в 2017 году. Статью журналисты «Юг Times» написали после того, как побывали на круглом столе для аграриев, организованном министерством сельского хозяйства Кубани.

Объективного расследования добивается депутат Госдумы Наталья Костенко.

- Эксперты намерены тщательно изучить материалы, которые легли в основу привлечения журналистов в качестве обвиняемых. Далее мы примем решение о дальнейших шагах, в том числе о необходимости обращения в надзорные ведомства. Мы по-прежнему будем держать ситуацию на контроле и добиваться объективного расследования, - сообщает «Юг Times» со ссылкой на Костенко.