В Краснодаре туман помешал приземлиться двум самолетам

Фото: krr.aero

Ночью и утром 12 октября низины в Краснодарском крае обволокло туманом. Также в белой пелене оказался аэропорт. В связи с тем, что туман сгустился в районе транспортного узла, два самолета не смогли приземлиться в Краснодаре. Воздушные судна отправились на запасные аэродромы.

В 2:17 ночи аэропорт краевой столицы ввел режим ограниченной видимости.

- Туман помешал посадке двух самолетов. Ночью два рейса из Омска и Екатеринбурга пелены отправились в Ростова-на-Дону и Минеральные воды. В настоящее время видимость нормальная. Аэропорт работает в штатном режиме с шести часов утра, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе аэропорта Краснодар.