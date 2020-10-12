Из-за коронавируса в Краснодаре закрыты 4 школы и 3 гимназии

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В администрации краевого центра 12 октября состоялось планерное совещание. Один из вопросов, который обсудили на планерке, - распространение коронавируса в Краснодаре. Ситуацию в городе по-прежнему называют стабильно напряженной. Из-за инфекции несколько школ находятся на дистанционном обучении.

- На сегодняшний день в краевом центре закрыты четыре школы и три гимназии. В этих образовательных учреждениях предписанием Роспотребнадзора объявлено об очаге инфекционного заболевания, то есть имеется свыше трех заболевших и более. На школы сотрудники Роспотребназора и департамента образования сейчас обращают пристальное внимание, - сообщила начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан администрации Краснодара Светлана Харламова.

Кроме того, в мэрии добавили, что также очаги заболеваемости в городе зафиксированы в медицинских учреждениях, медики, как и прежде, продолжают болеть.

Власти поручили усилить контроль над соблюдением мер профилактики для снижения риска распространения инфекционных заболеваний.

- Уделите должное внимание этому вопросу. У нас продолжает действовать масочный режим. Проверяйте, чтобы без масок в торговых точках не обслуживали, в транспорте тоже, чтобы все ездили, имея средства индивидуальной защиты, - добавил первый вице-мэр Евгений Наумов.