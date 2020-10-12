Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 12 октября выросло на 102

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани растет количество заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных превысило 14 тысяч человек. По последним данным на 12 октября за прошедшие 24 часа на территории края количество заболевших коронавирусом снова перевалило за сотню – подтвердились 102 новых случая COVID-19.

- В Краснодаре заболело 40 человек, в Курганинском районе – 14, в Сочи – 11. В Лабинском районе подтверждено семь случаев коронавирусной инфекции, в Северском районе – шесть. По четыре пациента получили положительные результаты на COVID-19 в Новороссийске, Горячем Ключе и Крыловском районе. Три человека заболели в Крымском районе. По два случая зафиксировано в Геленджике, Староминском, Павловском районах. По одному заболевшему выявлено в Туапсинском, Усть-Лабинском, Темрюкском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также в оперштабе добавили, что за последние сутки среди инфицированных выявлен 21 ребенок. Дети в возрасте от 10 до 17 лет заболели в пяти районах края.

В тяжелом состоянии в настоящее время на ИВЛ находятся 36 пациентов, еще трое – на ЭКМО.