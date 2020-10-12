Строить трамвайную линию в Краснодаре по Московской начнут до конца осени

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В администрации краевой столицы 12 октября состоялось планерное совещание. Один из вопросов – подготовка к строительству трамвайной линии по улице Московской. От улицы Солнечной ветку начнут тянуть уже в ноябре.

- В настоящее время готова техническая документация для конкурсных процедур. В этом месяце выберем подрядную организацию. А до конца осени планируется заключить контракт. После этого строители сразу приступят к строительству трамвайной ветки, - сообщила на планерке замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства Галина Шешина.

Трамвайную линию по улице Московской от Солнечной до Петра Метальникова откроют в декабре следующего года. На строительство выделено более 900 млн рублей. В мэрии отметили, что на сегодняшний день опасений по поводу реализации этого проекта нет.